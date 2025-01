Piqué sobre Kings League no Brasil: 'sonho é fazer uma final no Maracanã'

André Lucena, do UOL em Turim*

Piqué, ex-zagueiro do Barcelona, disse sonhar com uma final da Kings World Cup Nations no Maracanã. O campeonato de futebol de 7 tem regras peculiares para atrair o público jovem.

O que aconteceu

Antes da decisão da 1ª Kings World Cup Nations entre Brasil x Colômbia, que acontecerá neste domingo (12), às 14h15 (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, na Itália, Piqué falou sobre uma edição em solo brasileiro.

Colocamos 90 mil pessoas no Camp Nou [em Barcelona] em uma competição que havia sido criada três meses antes. Agora o sonho é fazer uma final no Maracanã lotado.

É um estádio que faz história no futebol, é um dos maiores do mundo. Como já disse muitas vezes, o Brasil é um país onde o futebol é muito importante, é uma religião e é o que mais ganhou Copas do Mundo. Levar a Kings League para lá é um sonho. Piqué

Para chegar na final da Kings League o Brasil venceu Coreia do Sul (7 a 4), Alemanha (9 a 2), Turquia (12 a 4) e México (3 a 1).

As regras diferentes:

Cada time começa o jogo com uma "carta de ouro", que pode criar regras novas durante a partida, por exemplo:

Dobrar o valor dos gols marcados nos 60 segundos seguintes.

Ganhar um pênalti automaticamente.

Expulsar um jogador adversário.

Roubar a carta de ouro do adversário.

As substituições são ilimitadas e não há empates. Se preciso, o jogo é definido por shootout. O cartão amarelo dá dois minutos de suspensão. O vermelho expulsa o jogador, mas outro pode substituir. Os times podem acionar o VAR, mas perdem este direito se pedir uma vez e a arbitragem não mudar a decisão.

Brasil x Colômbia -- Kings League World Cup Nations

Data e horário: 12 de janeiro, às 14h15 (de Brasília)

12 de janeiro, às 14h15 (de Brasília) Local: Allianz Stadium, em Turim (Itália)

Allianz Stadium, em Turim (Itália) Transmissão: CazéTV (YouTube), canal do Gaules (YouTube) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

*O jornalista viajou a convite da organização do evento.