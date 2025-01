Patrick de Paula sobre pagamentos no Botafogo: 'Não é comigo'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Capitão da equipe alternativa que estreou no Campeonato Carioca com derrota por 2 a 1 para o Maricá, o volante Patrick de Paula foi questionado sobre as polêmicas em relação aos pagamentos de premiações pelos títulos de 2024 e outros vencimentos.

O que aconteceu

Na ocasião, jogadores cobraram a diretoria e a situação vazou para a imprensa. Os dirigentes, então, responderam com uma nota oficial onde deram suas versões sobre o processo e datas de quitação dos débitos.

Patrick de Paula esteve no clube na temporada até o fim de agosto e depois foi emprestado ao Criciúma, mas como fez parte das campanhas (quatro jogos no Brasileiro e um na Libertadores), em tese também terá direito às premiações.

Eu não tenho nada para falar porque o Botafogo é um grande clube. O Botafogo nunca abdicou dos jogadores, sempre acolheu todo mundo. Então essa parte não é comigo, é com a direção. Com o John (Textor), o Thairo (Arruda, CEO da SAF), o RH (Recursos Humanos)... Procuro nem me meter nisso porque não é da minha parte, mas como falei: nós, jogadores, estamos aqui para trabalhar, jogar. Temos contrato com o clube, temos que estar na melhor performance. Sobre pagamento, não é comigo (risos)

Patrick de Paula

O volante, então, foi perguntando se os seus vencimentos estavam em dia. Ele afirmou que sim, mas que se algo estiver atrasado para o elenco, procura não saber: