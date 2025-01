Patrick de Paula lamenta resultado do Botafogo na estreia do Carioca, mas comemora retorno aos gramados

O Botafogo entrou com derrota no Campeonato Carioca. Os alvinegros foram derrotados pelo Maricá, neste sábado, no Nilton Santos.

A equipe de General Severiano atuou com uma equipe alternativa, com muitos garotos. Uma das exceções foi o volante Patrick de Paula, que lamentou o resultado.

"No futebol existem três resultados. Não foi o resultado que a gente queria. Controlamos o jogo todo, mas não deu. Criamos chances o jogo todo e marcamos no fim. É ressaltar o trabalho do grupo. É apenas o começo da temporada. Agora é trabalhar para buscarmos o resultado na próxima terça-feira", disse.

Fim de jogo: Botafogo 1 x 2 Maricá. Patrick de Paula marcou para o Alvinegro. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/oJD1Vnfqdy ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 11, 2025

Patrick de Paula fez questão de comemorar o gol marcado de pênalti já no fim da partida. O volante voltou a atuar após passar longo período se recuperando de lesão.

"Foi uma emoção muito grande. Um ano e cinco meses me recuperando de lesão. Quando cheguei ao Botafogo, disse que queria honrar a camisa. Estou muito feliz por marcar e poder ajudar o time" complementou Patrick.

O Botafogo vai em busca da recuperação nesta terça-feira, contra a Portuguesa, no Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília).