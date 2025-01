Osasco São Cristóvão Saúde derrota Barueri de virada pela Superliga feminina de vôlei

Osasco São Cristóvão Saúde derrotou o Flor de Ypê Paulistano Barueri por 3 sets a 1, parciais de 14/25, 25/23, 27/25 e 27/25, em 2h07min, na noite deste sábado, no Ginásio José Correa, em Barueri. É a segunda vitória em duas rodadas no returno da Superliga 24/25 e a quarta consecutiva da equipe, que segue na luta pela liderança da competição nacional.

Em uma partida equilibrada, na qual Osasco saiu perdendo e conseguiu a virada, o grupo comandado pelo técnico Luizomar valorizou a vitória do conjunto. Prova é que Natália, eleita pelos telespectadores do SporTV como a melhor em quadra, fez questão de entregar o troféu VivaVôlei para Maira. "Tive muitas dificuldades no passe no início da partida e se não fossem a Maira e a Brait para ajudar, teria sido muito complicado. Acredito que a Maira foi a melhor em quadra nessa vitória que é de toda a equipe", disse Natália.

"Nós sabíamos que seria um jogo muito difícil, como realmente foi. No segundo turno, todos os times se conhecem bem e Barueri é o time contra o qual nós mais jogamos nessa temporada, por conta do Campeonato Paulista. Mas é importante passar por situações difíceis, jogar atrás do placar e nos superar, porque toda essa bagagem será importante na reta final da Superliga", completou Maira.

O jogo

Osasco não se encontrou no primeiro set. Lutando para superar o excesso de erros, as comandadas de Luizomar tentaram, mas não conseguiram construir a vitória na parcial inicial. Após Natália fazer 7/6 no bloqueio, as donas da casa passaram a comandar o placar. Luizomar pediu tempo quando sua equipe perdia por 7/10 e 9/14. Callie conseguiu pontuar no 12/16 e Polina ainda atacou no 14/24, mas todo o esforço não conseguiu impedir a vitória de Barueri por 25/14.

O quadro continuou complicado para as osasquenses no segundo set. Mas, aos poucos, o time de Luizomar foi entrando no jogo. Giovana conseguiu um ace no 7/7. Valquíria também pontuou no saque: 11/11. Valdez colocou a bola no chão para garantir dois pontos de vantagem (17/15). Porém, Barueri retomou a ponta no placar. Sem desistir, Valquíria atacou no 21/22 e Maira empatou no 23/23. A ponteira, uma das mais regulares em quadra, garantiu a vitória por 25/23.

Osasco começou arrasador no terceiro set. O placar chegou a 6/0 após bloqueio de Giovana. Polina fez 12/6 e Giovana, com uma bola de segunda, pontuou no 19/16. Mas Barueri se manteve na cola e empatou no 20/20. Na reta final, Tifanny marcou três pontos seguidos e a equipe osasquense chegou a 23/22. Valdez atacou no 24/24 e Natália garantiu o set point: 26/25. A vitória veio com Tifanny (27/25), após bom saque de Giovana.

O quarto set seguiu equilibrado e com emoção até o final. Osasco novamente teve que lutar para reverter a desvantagem no placar. Tifanny, na pipe, fez 12/15 e Natália, após um rali de 30 segundos de grandes defesas de Camila Brait, atacou para fazer 13/15. A ponteira conseguiu o empate no 21/21, 23/23 e marcou o match point (24/23), aproveitando o contra-ataque gerado por mais uma defesa de Brait. A vitória veio com Tifanny, que explorou o bloqueio no 27/25.

Brasília x Praia Clube

Em outro válido pela 13ª rodada da primeira fase da Superliga Feminina de vôlei, o líder Praia Clube visitou o Brasília no Ginásio Sesi Taguatinga, venceu por 3 sets a 0 (25/19; 25/22 e 25/18) e emendou sua quarta vitória seguida.

Com o triunfo, o Praia Clube chegou aos 32 pontos, na primeira colocação da tabela, e aumentou sua sequência de vitórias para quatro (Osasco, Minas, Mackenzie e Brasília). Já o Brasília, com a derrota, permaneceu com 11 somados, na nona posição.