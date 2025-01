Vasco e Nova Iguaçu empatam na estreia do Carioca em ritmo de pré-temporada

Nova Iguaçu e Vasco empataram em 1 a 1 neste sábado (11), pela primeira rodada do Campeonato Carioca, em duelo no São Januário.

Os gols do confronto foram marcados por Paulinho, para o Vasco, e Sidney, pelo Nova Iguaçu. Com o resultado, as equipes conquistaram seus primeiros pontos na competição, ficando em segundo e terceiro na tabela, por ordem alfabética.

O Nova Iguaçu recebe o Sampaio Corrêa, enquanto o Vasco enfrenta o Bangu na próxima rodada. A primeira partida será na quarta-feira (15), às 18h30, enquanto a segunda acontece no dia seguinte, às 21h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

Em primeiro tempo calmo, com ritmo de pré-temporada, o Vasco abriu o placar nos momentos finais. Com poucas oportunidades reais de gol, o Cruzmaltino fez o único gol do duelo até o final da primeira etapa.

Na segunda etapa, o Nova Iguaçu teve pênalti anulado, mas conseguiu empatar o confronto. Apesar da marcação da penalidade em campo, o VAR recomendou a revisão e o árbitro optou por anular o pênalti. O time visitante empatou o duelo na metade do segundo tempo, e assegurou o placar contra o Vasco.

Gols e destaques

Gol de Paulinho na primeira boa oportunidade! Bruno Lopes avançou pela direita e bateu forte para o goleiro Lucas Maticoli espalmar para o meio da área. O lateral pegou a sobra e abriu o placar para o Vasco, aos 40 minutos da primeira etapa.

Pênalti anotado em campo, mas cancelado após revisão no VAR! O árbitro anotou penalidade após toque na mão do lateral Paulinho. A bola, porém, tocou primeiro na perna do jogador, e o juiz Carlos Tadeu optou por anular a marcação.

Sidney empatou o confronto para o Nova Iguaçu! Em cruzamento de Jorge Pedra, o zagueiro aproveitou a falha de Victor Luís e colocou para dentro do gol, aos 17 da segunda etapa.

Ficha técnica

Nova Iguaçu 1 x 1 Vasco

Competição: 1º rodada do Campeonato Carioca

Local: Estádio São Januário

Data e hora: 11 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Assistentes: Carlos Henrique Filho e Hugo Filemon Soares

VAR: Paulo Renato Moreira

Gols: Paulinho, aos 40'/1ºT, Sidney, aos 17'/2ºT

Amarelos: Andrey, Maxsuell Alegria, Riquelme, Victor Luís, Ramon

Nova Iguaçu: Lucas Maticoli; Renan, Gabriel Pinheiro, Sidney e Mateus Muller (Ramon); Jorge Pedra (Fernandinho), Igor Guilherme (Kayke David) e João Lucas (Lucas Cruz); Xandinho, Andrey Dias e Philippe (Victor Rangel). Técnico: Carlos Vitor

Vasco: Pablo; Paulinho, Lyncon, Luiz Gustavo e Victor Luis; Serginho (Riquelme), De Lucca (JP), Zé Gabriel (Lucas Eduardo) e Maxsuell Alegria (Avellar); GB e Bruno Lopes (Andrey). Técnico: Ramon Lima