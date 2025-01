Napoli x Hellas Verona: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Italiano

No próximo domingo, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, a Napoli recebe o Hellas Verona às 16:45 (Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.

ONDE ASSISTIR



O jogo será transmitido pela ESPN 4

A equipe de Nápoles chega para o confronto como líder do campeonato, e busca sua quinta vitória seguida para garantir mais uma rodada na ponta tabela. Já o Verona precisa pontuar para se distanciar da zona de rebaixamento, tendo em vista que a equipe se encontra a apenas dois pontos de entrar na zona.

PONTUAÇÃO



Napoli - 44 pontos - iniciou a rodada em 1º lugar



Hellas Verona - 19 pontos - iniciou a rodada em 2º lugar

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES



Napoli



Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mathías Olivera; Anguissa e Lobotka; David Neres, McTominay e Spinazzola; Lukaku



Técnico: Antonio Conte

Hella Verona



Montipo; Dawidowicz, Coppola e Ghilardi; Lazovic, Duda, Belahyane e Bradaric; Suslov; Sarr e Tengstedt



Técnico: Paolo Zanetti

ARBITRAGEM



O jogo será apitado por Luca Zufferli.