Messi pode voltar à Europa em novo acordo com Inter Miami, diz jornal

O craque argentino Lionel Messi negocia com seu atual clube, o Inter Miami, uma renovação contratual que abre a possibilidade de empréstimo para outro clube enquanto não houver calendário da MLS, a liga norte-americana.

O que aconteceu

Inter Miami e Messi já conversam para estender o vínculo atual, que vai até o final de 2025. Segundo o jornal argentino La Nacion, esse novo acordo possibilitaria que o argentino, eleito melhor jogador do mundo oito vezes, seja emprestado para se manter em atividade, abrindo especulações de um retorno ao futebol europeu e, quem sabe, ao Barcelona.

Messi não atua pelo Inter Miami desde 9 de novembro de 2024, e a aproximação da Copa de 2026 faz com o que o craque pense na possibilidade de garantir que vai se manter em atividade até lá, representando a atual campeã Argentina na competição. Messi completaria 39 anos durante a Copa.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, segue convocando Messi com frequência, e o calendário do futebol dos Estados Unidos pode dificultar os planos de se manter com ritmo de jogo. É normal na liga local que os clubes passem meses sem atuar, como ocorre no momento. A próxima partida oficial do Inter Miami será apenas em 22 de fevereiro. Ao todo, o intervalo será superior a três meses sem jogar oficialmente pelo clube.

A partir da próxima semana, o Inter Miami viverá pré-temporada, com amistosos ao redor do continente americano. A primeira partida será no México, contra o América, no dia 18 de janeiro, e o fim do período preparatório, já de volta aos Estados Unidos, será contra o Orlando City, rival de estado do Inter Miami. A partida será em 14 de fevereiro, em Tampa, Flórida.

The dream takes flight ?? The Americas Preseason Tour kicks off soon.



Read more here: https://t.co/jqbqdArgIg pic.twitter.com/uJmzqKihBM -- Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 10, 2025

Craques já viveram empréstimos dos EUA para a Europa

Não seria a primeira vez que um clube da MLS permitiria o empréstimo de uma estrela para o futebol europeu. David Beckham, um dos donos do Inter Miami, viveu o processo, sendo emprestado para o Milan em busca de garantir sua vaga na seleção inglesa na Copa de 2010, sem êxito.

Ibrahimovic, em 2019, foi emprestado pelo LA Galaxy ao Milan, em acordo similar ao que o Inter Miami possibilitaria a Messi. Thierry Henry foi outro que teve contrato similar, sendo emprestado para o Arsenal junto ao New York Red Bulls em 2012.

Segundo o La Nacion, Messi está feliz nos Estados Unidos, pessoal e profissionalmente, então pensa cada passo em sua carreira com muito cuidado.

No Inter Miami, o craque argentino tem apenas 39 jogos oficiais em um ano e meio, com 34 gols marcados. Messi já é o maior artilheiro da história do clube.