Manchester City x Salford: horário e onde assistir ao jogo da Copa Inglesa

Manchester City e Salford City se enfrentam neste sábado (11), às 14h45 (de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. O duelo será no Etihad Stadium.

O duelo será transmitido pela ESPN e no streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances do embate em tempo real.

O Manchester City faz sua primeira partida na competição, vindo de uma vitória por 4 a 1 sobre o West Ham no Campeonato Inglês. O elenco de Pep Guardiola ocupa a sexta posição do torneio, com 34 pontos conquistados.

Já o Salford começou na primeira rodada da FA Cup, a caminho do seu terceiro desafio. No primeiro duelo pelo torneio, bateu o Shrewsbury Town por 2 a 1. No segundo jogo, enfrentou o Cheltenham Town em casa e o derrotou por 2 a 0. A equipe ocupa a terceira posição da League Two, a quarta divisão inglesa.

Manchester City x Salford City - Terceira rodada da Copa da Inglaterra

Data e hora: 11 de janeiro de 2025, às 14h45 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium - Manchester, Reino Unido

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)