Manchester City faz 8 a 0 em time da 4ª divisão e avança na Copa da Inglaterra

Mesmo com um time alternativo, o Manchester City não teve dificuldades para avançar na Copa da Inglaterra. Neste sábado, o clube venceu o Salford City, da quarta divisão inglesa, por 8 a 0, no Etihad Stadium, em Manchester, pela terceira fase do torneio.

Os mandantes demoraram apenas sete minutos para balançar as redes. Doku recebeu na esquerda e bateu com categoria para abrir o placar. O segundo saiu aos 19. Matheus Nunes tabelou com Savinho e acionou Mubama, que não desperdiçou. Aos 42 da etapa inicial, ainda deu tempo de O'Reilly deixar a sua marca.

Na etapa complementar, o Manchester seguiu em cima. Com três minutos, Grealish marcou de pênalti. Aos 16, McAtee recebeu de Doku e fez o quarto. A vantagem ficou ainda maior aos 23, com Doku, convertendo penalidade máxima. Três minutos depois, McAtee voltou a balançar as redes, anotando o sétimo.

O meia inglês, aliás, estava em uma noite inspirada. Aos 35 minutos, o jogador de 22 anos alcançou o hat-trick para, enfim, dar números finais a goleada.

O adversário do City na quarta fase será conhecido por sorteio.

Enquanto isso, o clube foca no Campeonato Inglês. A equipe de Pep Guardiola visita o Brentford na terça-feira, às 16h30 (de Brasília), pela 21ª rodada.