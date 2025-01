Lucas Braathen repete feito e leva a prata na Copa do Mundo de esqui alpino

Ele é F-E-N-Ô-M-E-N-O! ⛷️🇧🇷



Com duas descidas incríveis, Lucas Pinheiro brilhou no Slalom e conquistou a medalha de PRATA na Copa do Mundo de Esqui Alpino em Adelboden, na Suíça. 🥈Mais uma vez fazendo história, mostrando todo o seu talento e provando que a bandeira brasileira… pic.twitter.com/VLefLo39Iv