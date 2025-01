Kane marca contra Monchengladbach e Bayern se mantém na liderança do Alemão

Neste sábado, o Bayern de Munique bateu o Borussia Monchengladbach por 1 a 0, no Borussia-Park, na Alemanha, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Alemão. Harry Kane marcou o único gol da partida e garantiu os três pontos para o time da Baviera.

Com a vitória, o Bayern continua liderando o Campeonato Alemão, chega aos 40 pontos e mantém sua vantagem de cinco pontos para o vice-líder Bayer Leverkusen. O Borussia Monchengladbach desce na tabela e vai até a décima posição, com 24 pontos.

O Bayern volta a campo na próxima quarta-feira (15), quando receberá o Hoffenheim, às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Alemão. Por sua vez, o Borussia Monchengladbach irá até a Baixa Saxônia, onde enfrenta o Wolfsburg na terça-feira (14), às 16h30, também pela liga nacional.

Harry Kane chegou aos 15 gols no Campeonato Alemão e se isolou na artilharia. O centroavante inglês mantém ótimos números pelo Bayern, com 65 tentos em 66 jogos. Na Baviera desde 2023, o jogador chegou ao seu 26º pênalti convertido, sem nunca ter errado uma cobrança na equipe alemã.

O jogo

Apesar do placar magro, o Bayern de Munique dominou o Borussia Monchengladbach. Chegando a ter 75% da posse de bola no primeiro tempo, a equipe parou numa ótima exibição do goleiro Nicolas que, garantiu o primeiro tempo sem gols, defendendo finalizações de Muller e Goretzka.

Na segunda etapa, a pressão do Bayern continuou e deu resultado. Aos 22, após cruzamento de Davies, Sané foi derrubado na grande área por Ullrich. Na cobrança de pênalti, Kane deslocou o goleiro e marcou o único gol da partida.

Apesar de alguns contra-ataques, o Borussia Monchengladbach não conseguiu criar chances efetivas e contou com a boa exibição de Nicolas para garantir a derrota pelo placar mínimo.

Veja outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado:

Freiburg 3 x 2 Holsten Kiel



Heidenhein 2 x 0 Union Berlin



Hoffenheim 0 x 1 Wolfsburg



Mainz 2 x 0 Bochum



St. Pauli 0 x 1 Eintracht Frankfurt