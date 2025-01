Juventus-SP empata com Ceará e garante liderança do grupo na Copinha

O Juventus-SP empatou com o Ceará por 1 a 1, neste sábado, no estádio Rodolfo Conde Crespi, na Mooca, em São Paulo, pela última rodada da fase de grupos da Copinha. Gabriel marcou o gol da equipe paulista, enquanto, Zé Neto empatou para o Vozão. Os juventinos avançaram em primeiro lugar do grupo 31.

O time paulista tinha a vantagem do empate e com o resultado garantiu a liderança da partida. O jogo marcou o final do grupo 31, que encerrou com o Moleque Travesso na liderança, com sete pontos, acompanhado do Ceará, com a mesma pontuação. Em terceiro lugar, Trindade-GO ficou com um ponto, junto da Portuguesa Santista, que fechou na lanterna com a mesma campanha.

As equipes já conhecem seus adversários da próxima fase da Copinha. O Juventus-SP enfrenta o Vasco da Gama, que ficou em segundo lugar no grupo 32. O Ceará vai encarar o XV de Piracicaba, que liderou o grupo. As datas e horários das partidas ainda não foram definidos.

Os gols do jogo

O Juventus-SP dominou o primeiro tempo, pressionando o Ceará e obrigando o goleiro Léo a trabalhar desde o início da partida. Os juventinos abriram o placar aos 22 minutos, quando Guilherme Pires roubou a bola da defesa da equipe cearense, foi para o fundo da grande área, cruzou para trás e Gabriel empurrou a bola para o fundo das redes com o gol vazio.

Ainda na primeira etapa, o Ceará começou a pressionar a equipe paulista, forçando o goleiro Kawe a fazer grandes defesas. O Vozão empatou aos 39 minutos: após bola sobrada na grande área do rival, Zé Neto cortou dois zagueiros e bateu rasteiro para empatar o jogo.

Na etapa final, o Ceará foi para cima para buscar a virada, mas parou em grande atuação de Kawe. O empate garantiu o Juventus na primeira posição do grupo.