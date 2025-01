Guarulhos vence Blumenau e entra na zona de classificação aos playoffs da Superliga masculina

Nesta sexta-feira, o Guarulhos visitou o Blumenau no Ginásio Galegão e venceu por 3 sets a 1, com parciais de 20/25, 13/25, 33/31 e 19/25. Assim, o time entrou na zona de classificação aos playoffs da Superliga masculina de vôlei.

A equipe de São Paulo ultrapassou o adversário na tabela. Deste modo, o Blumenau perdeu posições e saiu da zona de classificação. Agora, o time é nono, com 15 pontos, enquanto o Guarulhos pulou para sétimo, com 17 somados.

O time paulista retorna às quadras diante do Suzano vôlei, na próxima terça-feira. A partida acontece às 21h, na Arena Suzano. Já o Blumenau encara o Vôlei Renata na próxima quarta-feira, às 18h. O confronto será realizado no Ginásio Galegão.

No primeiro set, o Guarulhos começou atrás, mas logo virou e não deixou mais os mandantes ficarem em vantagem no marcador. Assim, fecharam com o triunfo por 25/20.

Já no segundo, o time paulista se sobressaiu novamente. O Blumenau não conseguiu se concentrar e foi superado por 25/13.

Os mandantes reagiram no terceiro set. Após uma bela disputa, o time conseguiu a vitória por 33 a 31.

Porém, o Guarulhos fechou a conta no quarto set da partida, com o placar de 25 a 19.