Fortaleza perde do Ituano e enfrenta o América-MG na segunda fase da Copinha

O Fortaleza perdeu do Ituano por 1 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos da Copinha, neste sábado, no Estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. O gol do triunfo foi marcado por Vini.

Com o resultado, o Fortaleza se classificou ao mata-mata da Copinha na segunda posição, com quatro pontos. Já o Ituano avançou na primeira colocação, com sete.

Na segunda fase, o Fortaleza vai enfrentar o América-MG, ainda sem data definida. Por sua vez, o Ituano duela contra o Sfera, também sem data marcada.

O Ituano abriu o placar aos 22 minutos da primeira etapa. Após cruzamento pela direita de Kauan, Vini apareceu sozinho na pequena área e empurrou para o fundo das redes.

Confira outros resultados da Copinha neste sábado:



Portuguesa Santista 1 x 1 Trindade



Vitória da Conquista 2 x 1 Porto Vitória



Juventus 1 x 1 Ceará



Cascavel 2 x 2 Boavista



Guaratinguetá 1 x 1 Grêmio



Carajás 0 x 4 São Bento



Referência 0 x 0 Sport