Fluminense x Sampaio Corrêa: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

O Fluminense inicia a temporada 2025 neste domingo. Os tricolores estreiam no Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa, às 19h (de Brasília), em Moça Bonita.

Onde assistir: SporTV e Premiere transmitirão a partida.

Diferente dos demais grandes, o Fluminense vai começar o Estadual com muitos jogadores do elenco principal. Isso porque a maioria não foi utilizada pelo técnico Mano Menezes no fim de 2024.

Alguns atletas vão ter minutagem, enquanto outros terminaram a última temporada lesionados. A equipe será comandada por Marcão nas primeiras rodadas.

Já o Sampaio Corrêa busca repetir a campanha do estadual passado, quando conseguiram permanecer na elite carioca.

Madureira x Volta Redonda

Ainda nesta domingo, Madureira e Volta Redonda duelam em Conselheiro Galvão. Os donos da casa miram uma boa campanha enquanto o Voltaço chega para a competição com a expectava da disputa da Série B em 2025.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X SAMPAIO CORRÊA

Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 12 de janeiro de 2025, domingo



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Lucas Coelho Santos



Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Victor Augusto Camões de Abreu



VAR: Alexandre Vargas Tavares e Jesus

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Kaio Borges, Manoel, Ignácio e Esquerdinha (Raphael Monteiro); Felipe Andrade, Victor Hugo e Riquelme; Isaque, João Neto e Lelê



Técnico: Marcão

SAMPAIO CORRÊA: Zé Carlos; Lucas, Marreta, Thuram e Guilherme; Vançan, Agu e Luan; Pernão, Max e Elias



Técnico: Alfredo Sampaio