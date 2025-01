Flamengo desembarca em Orlando para dar início à pré-temporada de 2025

A delegação do Flamengo chegou neste sábado em Orlando. Os rubro-negros vão fazer a pré-temporada em solo norte-americano.

Jogadores e comissão técnica vão realizar os treinos na cidade de Gainesville, no estádio do Florida Gators, time de futebol americano. A equipe iniciará os trabalhos já na tarde deste sábado.

O elenco do Flamengo vai treinar durante a semana no local. Os cariocas terão que conviver com o frio incomum que está na Flórida.

Os rubro-negros ficam na cidade até o próximo sábado, quando a delegação viaja para Fort Lauderdale. Na cidade, o Flamengo vai enfrentar o São Paulo, pela FC Series, no domingo.

Dentre os atletas relacionados para a pré-temporada nos EUA, ficaram de fora Éverton Cebolinha, Pedro e Viña, uma vez que eles estão se recuperando de graves lesões sofridas em 2024. Os três seguirão no CT George Helal, no Rio de Janeiro, focados em seus processos de reabilitação física.