Filho de Marcelinho é contratado para ser analista da base do Corinthians

Lucas Surcin, filho do ex-meia Marcelinho Carioca, foi contratado pelo Corinthians para ser analista de desempenho das categorias de base.

O que aconteceu

O filho do ídolo alvinegro foi contratado pelo Timão na última semana. Ele foi oficializado no cargo no dia 2 de janeiro. A informação da contratação foi publicada primeiro pelo Meu Timão e confirmada pelo UOL.

Na última sexta-feira (10), Lucas esteve nas tribunar para observar o elenco na última rodada da fase de grupos da Copinha. A equipe alvinegra avançou na segunda posição do Grupo 27 após perder para o Santo André. O Corinthians terá pela frente o Falcon-SE, na segunda fase da competição juvenil.

A reportagem apurou que a relação próxima de Marcelinho Carioca com a atual diretoria do Timão contribuiu para que a oportunidade de emprego para seu filho surgisse. O instituto do ídolo alvinegro possui parceria com as categorias de base do clube desde abril de 2024.

Lucas Surcin tentou a carreira de jogador, mas atuou somente por clubes de menor expressão. Em seu currículo, o ex-atleta, de 31 anos, tem passagens por São José-SP, CSA, Taboão da Serra, Grêmio Osasco e São Caetano. A última equipe dele foi Falcon FC, que disputa o Campeonato Sergipano.