De olho em Vitor Reis, Manchester City encaminha contratação de zagueiro do Lens

O zagueiro uzbeque Abdukodir Khusanov deve ingressar o Manchester City nesta janela de transferências. O jogador de 20 anos se destacou pelo Lens, da França, sendo peça importante na campanha da equipe. Os citizens chegaram em acordo com o time francês pela contratação do defensor por 40 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões).

Convivendo com lesões no setor defensivo durante a temporada, o Manchester City vive o pior começo de temporada desde que Pep Guardiola assumiu a equipe. Enquanto Stones, Rúben Dias e Aké estão machucados, o time inglês vê fragilidade em seu sistema defensivo, e o técnico espanhol pediu reforços na posição. Além de Khusanov, os citizens também têm interesse no Vitor Reis, zagueiro do Palmeiras.

Com o acordo encaminhado, Khusanov chegaria para jogar e vai se juntar imediatamente a Gvardiol, fortalecendo a zaga do Manchester City que conta com três desfalques. A equipe inglesa tomou 27 gols em 20 jogos no Campeonato Inglês e a solidez defensiva, característica de Guardiola, não apareceu nessa temporada.

No Lens desde 2023, Abdukodir Khusanov é considerado uma das maiores promessas do futebol mundial. O zagueiro uzbeque é o grande nome da equipe na atual temporada, auxiliando na campanha e consolidando a segunda melhor defesa do Campeonato Francês. O defensor atuou 31 vezes no time, com média de cinco desarmes por jogo, segundo o Sofascore.

Na atual temporada do Campeonato Inglês, o Manchester City vive má fase. A equipe, que conquistou quatro dos últimos cinco torneios, teve primeiro turno aquém comparado aos últimos anos. Apenas na sexta posição, com 34 pontos, tem baixas expectativas de título, já que está há 12 pontos do líder Liverpool. Na Champions League, a situação também é desfavorável, o time está na 22ª posição, e pode ficar fora do mata-mata.