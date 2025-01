De contrato renovado, Aníbal Moreno e busca manter bom desempenho em segunda temporada pelo Palmeiras

O volante Aníbal Moreno foi "premiado" após uma boa temporada em seu primeiro ano de Palmeiras, que aconteceu em 2024. O clube alviverde renovou o contrato do atleta de 25 anos, que agora tem vínculo com a equipe até dezembro de 2029.

Aníbal Moreno se destacou entre os reforços do Palmeiras do último ano. O jogador pulou etapas de adaptação e logo se firmou na equipe titular, ganhando a confiança e elogios do treinador Abel Ferreira. Ao fim da temporada, foi o segundo atleta com mais jogos no ano, tendo entrado em campo em 62 oportunidades. Com isso, ficou atrás apenas de Rony, que fez 63 partidas.

Durante o ano, viu mudanças entre Zé Rafael e Richard Ríos no meio-campo, e não perdeu a posição. Logo no início do ano, foi importante na conquista do Paulistão, anotando um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Santos. Ao todo, ele balançou a rede quatro vezes e deu duas assistências.

Aníbal Moreno foi constante em grande parte da temporada, mas oscilou na reta final do Campeonato Brasileiro. Após o último jogo do ano o técnico Abel Ferreira tentou justificar o "mau momento" nos últimos jogos do ano, citando a quantidade de jogos feita pelo atleta.

No Racing, da Argentina, seu último clube antes de defender as cores do Verdão, Aníbal Moreno disputou 35 jogos. Ou seja, em seu primeiro ano no Brasil, fez quase o dobro de jogos, sendo 52 como titular.

O volante se prepara para disputar sua segunda temporada com o Palmeiras e busca manter o alto nível. O atleta tem treinado normalmente com o restante do elenco durante a pré-temporada, se preparando para a estreia do Campeonato Paulista. O Verdão estreia no torneio na quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.