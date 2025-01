Liverpool usa reservas e goleia time da 4ª divisão na Copa da Inglaterra

O Liverpool goleou o Accrington Stanley por 4 a 0, neste sábado (11), em Anfield, estreando pela Copa da Inglaterra na atual temporada.

O duelo foi válido pela terceira fase da FA Cup. O Liverpool é o líder do Campeonato Inglês, enquanto o Accrington é apenas o 19º colocado da League Two, equivalente à quarta divisão do país.

Diogo Jota, Alexander-Arnold, Danns e Chiesa fizeram os gols do Liverpool. Pelo lado do Accrington o destaque ficou para a torcida, que fez a festa em Anfield mesmo com a derrota.

Os duelos da próxima fase da Copa da Inglaterra serão definidos por sorteio e ainda não têm data definida.

Como foi o jogo

O técnico Arne Slot levou a campo um time misto. Mesmo assim, os donos da casa fizeram valer a diferença técnica entre as equipes e dominaram o 1º tempo de partida, terminando a primeira etapa com 85% de posse de bola.

Os Reds ficaram tocando a bola na intermediária, como quem poderia ganhar o jogo quando quisesse. Aos 29 minutos, o Accrington se animou com uma chance de bola parada, mas deu tudo errado! Woods cruzou mal e a defesa do Liverpool afastou, criando o contra-ataque perfeito para os Reds abrirem o placar em Anfield.

Darwin Núnez acelerou pela direita e rolou para Diogo Jota chegar finalizando para o gol. O português comemorou timidamente com o "garçom" Núnez, dando a impressão de que o jogo era apenas mais um treino qualquer. O Liverpool continuou trocando passes sem ser ameaçado pelo Accrington e, aos 44 minutos do 1º tempo, Alexander-Arnold ampliou o placar com um golaço de fora da área.

Na volta do intervalo, o Accrington fez algumas mudanças e começou a ameaçar o Liverpool. O time visitante quase abriu o placar com um chute de Woods, que acertou o travessão. Em seguida, em uma jogada ensaiada, o Accrington levou perigo para o gol de Kelleher, com Love cabeceando por cima do gol.

O Liverpool também fez alterações na equipe na segunda etapa. O jovem Danns entrou aos 27 minutos do 2º tempo. Três minutos depois, ele roubou a bola no meio-campo e tocou para Chiesa, que havia entrado durante o intervalo. O italiano chutou em cima do goleiro e o próprio Danns aproveitou o rebote para fazer o 3 a 0. No fim da partida, Chiesa dessa vez não vacilou e fechou a partida em Anfield fazendo o 4 a 0. Este foi o primeiro gol do italiano com a camisa do Liverpool desde que foi contratado junto à Juventus em agosto do ano passado.

Gols e destaques

1 x 0: Em um rápido contra-ataque, o Liverpool abriu o placar com Diogo Jota. O uruguaio Darwin Núnez recuperou uma bola afastada pela defesa dos Reds e avançou em velocidade pela direita, rolando para Jota que só chegou na pequena área, empurrando para o fundo das redes de Crellin.

2 x 0: Após troca de passes, Alexander-Arnold dominou a bola fora da área e finalizou com categoria no ângulo, ampliando o placar para o Liverpool.

Que susto! Na volta do intervalo, o Accrington quase fez seu gol na partida com Woods. O meia soltou a bomba, batendo no travessão.

3 x 0: O Liverpool matou o jogo em Anfield aos 30 minutos com uma dupla que entrou no 2º tempo. Danns, com apenas três minutos em campo, roubou a bola no meio-campo e partiu para o ataque, servindo Chiesa. O italiano chutou no peito do goleiro Crellin, e Danns aproveitou o rebote para fazer o seu gol.

4 x 0: Contratado junto à Juventus em agosto de 2024, Federico Chiesa estava pressionado para fazer seu primeiro gol pelos Reds. Aos 44 minutos do 2º tempo, o gol veio! O italiano finalizou de fora da área e viu a bola bater na trave antes de morrer no fundo do gol de Crellin.

Ficha técnica

Liverpool 4 x 0 Accrington Stanley

Campeonato: Copa da Inglaterra (3ª fase)

Data: 11/01/2025

Local: Anfield, Liverpool (Inglaterra)

Hora: 9h15 (horário de Brasília)

Árbitro: Lewis Smith

Cartões amarelos: Henderson (ACC)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Diogo Jota (LIV), 29' do 1º tempo (1-0); Alexander-Arnold (LIV), 44' do 1º tempo (2-0); Danns (LIV), 30' do 2º tempo (3-0); Chiesa (LIV), 44' do 2º tempo (4-0)



Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold (Bradley), Quansah, Endo (Nyoni), Tsimikas; Morton (McConnell), Szoboszlai (Chiesa), Elliott. Darwin Núnez, Diogo Jota, Ngumoha (Danns). Técnico: Arne Slot.



Accrington: Crellin; Love, Rawson, Awe, Martin (Conneely); Benjamin Woods (O'Brien), Khumbeni (Coyle), Hunter (Henderson), Joshua Woods; Whalley, Walton (Mooney). Técnico: John Doolan.