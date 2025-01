Conheça a função de cada integrante da comissão técnica de Caixinha no Santos

O Santos está cheio de novidades para 2025. Além de alguns jogadores, o CT Rei Pelé também conta com uma nova comissão técnica. O técnico Pedro Caixinha trouxe quatro nomes.

São eles: os auxiliares Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman. Além deles, o clube ainda ainda contratou César Sampaio.

"Nossa comissão técnica é bem mais alargada do que os que vieram comigo. Todas as áreas fazem parte da nossa reunião da equipe técnica. Os roupeiros, inclusive, fazem parte da equipe técnica, por todo apoio que nos dão. Sou o treinador principal, mas há coliderança", destacou Caixinha.

O braço direito do treinador é Pedro Malta. Os dois estão juntos há muito tempo. O português de 44 anos já carrega uma boa experiência no futebol e é um dos que tem mais atribuições no dia a dia.

"O Pedro Malta é o auxiliar, foi meu aluno, trabalha comigo há muito tempo. Já trabalhava comigo em 2004. Ele formou na área de análise do jogo, tem o nível 3 da Uefa e mestrado em treino de alto rendimento. O foco dele é na análise do jogo, trabalha muito individualmente, é um dos responsáveis da bola parada e aquele com maior relação com o departamento de análise de rendimento", apontou o comandante.

José Pratas, por sua vez, está trabalhando pela primeira vez com Caixinha. Ele tem 42 anos e também é de Portugal.

"O José Pratas se junta pela primeira vez, foi meu aluno ao mesmo tempo do Pedro. Participou do scout do Sporting também. Teve um percurso diferente, é doutorado em futebol e foi auxiliar na Europa e Ásia. Foi até treinador principal e desenvolveu tarefas em nível acadêmico em Lisboa", disse o técnico.

Já José Belman será o preparador de goleiros. O espanhol de 53 anos assume a função de Arzul, mandado embora no começo deste ano.

"O José Belman me acompanha desde o Nacional da Madeira. Foi goleiro de alto nível na Espanha e Portugal. É preparador de goleiros e, junto com o Cesar, tem a responsabilidade da bola parada", comentou Caixinha.

A parte física fica sob responsabilidade de Guilherme Gomes.

"O Guilherme é o nosso preparador físico, mas não gosto dessa palavra. Se vocês disserem um dia que a equipe está mal fisicamente, o culpado sou eu. Sou eu que planejo tudo. Ele controla, faz uma parte inicial. É um trabalho espetacular, mas a direção do treino eu defino. Todo esse trabalho preventivo é fundamental. As principais ferramentas são corpo e mente. O jogador precisa se sentir servido", explicou o técnico.

Por fim, há César Sampaio. O ex-jogador do clube e da Seleção Brasileira assume o posto de auxiliar técnico fixo do Santos. Ele foi contratado após convite do CEO César Martins, que dispensou o antigo auxiliar do clube Marcelo Fernandes.

"O Cesar é uma pessoa fantástica, não o conhecia pessoalmente. Ele tem princípios e valores, é difícil encontrar isso neste meio, infelizmente. Veio para ajudar, partilha das nossas visões e é um dos nossos. Ele quer ajudar em todas dinâmicas. Vai ter participação em termos individuais e a bola parada também", finalizou Caixinha.

O Peixe estreia na temporada na próxima quinta-feira, quando encara o Mirassol, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).