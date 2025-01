Corinthians quer negociar Pedro Raul, que faz jogo duro e deseja ficar

O atacante Pedro Raul foi um dos maiores investimentos do Corinthians na temporada passada, mas virou uma dor de cabeça para a comissão técnica em 2025 após não emplacar.

Pedro Raul não emplacou no Timão

O centroavante foi comprado por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões na cotação da época), mas não emplacou. O jogador era uma das grandes apostas do sistema ofensivo no ano passado, mas marcou apenas três gols em 32 jogos. Ao todo, ele foi titular em apenas 10 partidas e somou menos de mil minutos em campo.

Diante do desempenho abaixo do esperado, a diretoria do Timão liberou o jogador para ouvir propostas de outros clubes. O UOL apurou que Pedro Raul chegou a receber sondagens, mas nenhuma que o fizesse repensar a permanência no Corinthians.

De volta para a pré-temporada, Pedro Raul não está entre as preferências da comissão técnica de Ramón Díaz. O centroavante chegou a ficar dois meses sem entrar em campo no fim do ano passado, de setembro a novembro. Na reta final do Brasileirão, o técnico argentino colocou o atacante nos minutos finais das vitórias sobre Cruzeiro e Vasco.

Por isso, o Corinthians tem interesse em negociar Pedro Raul ainda nesta janela. O clube entende que, com a venda do jogador, abriria espaço na folha salarial para investir em um novo ponta. Desde a venda de Wesley, em agosto, o clube quer trazer um jogador de velocidade para reforçar o elenco. Segundo a coluna de Samir Carvalho, Pedro Raul recebe pouco mais de R$ 700 mil por mês.

No entanto, o centroavante não deseja deixar o Corinthians no momento e faz jogo duro em sondagens. O jogador acredita que poderá dar a volta por cima, assim como Yuri Alberto, que sagrou-se artilheiro do Brasil em 2024.

Ou seja, mesmo sem agradar a comissão, Pedro Raul deverá seguir no time pelo menos até a janela do meio do ano. Ele tem contrato com o Timão até o fim de 2027.

Pedro Raul disputará posição com o espanhol Héctor Hernández, que também está encostado no plantel alvinegro, por uma lesão que sofreu logo após ser contratado em agosto.