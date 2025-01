Como você avalia a chegada de Enzo Díaz ao São Paulo? Vote!

O São Paulo está próximo de amenizar os problemas nas laterais. A equipe paulista deve anunciar nas próximas horas a chegada do argentino Enzo Díaz, do River Plate, que joga pelo lado esquerdo do campo, setor enfraquecido do atual elenco tricolor.

O atleta de 29 anos chega para suprir as saídas de Welington e Jamal Lewis, que deixaram o Tricolor no final do ano passado. Com a chegada do argentino, o Tricolor passa a contar com dois laterais esquerdos, sendo o outro o jovem Patryck. O clube também negocia a contratação de Wendell, do Porto, que já assinou um pré-contrato. O time, agora, busca a liberação imediata do defensor da equipe portuguesa.

Enzo Díaz defendia o River Plate desde 2023. Ao todo, ele entrou em campo pelo time argentino 77 vezes, sendo 66 como titular, em duas temporadas. Neste período, ele anotou sete assistências e marcou um gol.

O lateral vinha sendo titular da equipe, mas na reta final da última temporada sofreu uma lesão muscular e precisou passar por cirurgia. Devido à contusão, Díaz não é relacionado para uma partida desde o dia 11 de novembro, no duelo entre River e Instituto de Córdoba.

Além do River, ele também soma passagens por Talleres, onde marcou sete gols e distribuiu 11 assistências em 127 jogos, e Agropecuario, time que atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Argentino.