Com time alternativo, Vasco cede empate ao Nova Iguaçu na estreia do Campeonato Carioca

O Vasco estreou no Campeonato Carioca com um modesto empate por 1 a 1 diante do Nova Iguaçu, na tarde deste sábado, em São Januário, no Rio, apesar de o adversário ter sido o mandante do confronto. O lateral-direito Paulinho Silva marcou o gol vascaíno, mas o lateral-esquerdo Sidney devolveu na mesma moeda, marcando para o Nova Iguaçu. Com o resultado, ambos somam um ponto na tabela de classificação.

O time cruzmaltino entrou em campo com jogadores da base e que retornaram de empréstimo. Nem mesmo o técnico Fábio Carille esteve à beira do gramado, com Ramon Lima, do sub-20, comandando o time. A programação é utilizar os titulares apenas da quarta rodada em diante. Assim, é possível observar alguns jogadores, como Paulinho Silva e o meia Maxsuell Alegria, que tiveram boas atuações.

A primeira oportunidade foi do Vasco, com o lateral-direito Paulinho Silva. Ele ficou com sobra no meio-campo, avançou bem e arriscou de longe, mas o chute saiu rasteiro e fraco. Depois, GB fez boa jogada, invadindo a área e acionando Maxsuell Alegria, que chutou de primeira, mas para fora.

O Nova Iguaçu conseguiu responder na bola parada. João Lucas cobrou falta da direita, colocada, levando muito perigo para o goleiro Léo Jardim. O Vasco voltou ao ataque com Maxsuell Alegria, que driblou o marcador pela esquerda e chutou cruzado. A bola chegaria até Bruno Lopes na pequena área, mas Lucas Maticoli fez boa defesa.

Quando tudo indicava placar zerado no primeiro tempo, o Vasco marcou o gol aos 39 minutos. Serginho puxou três jogadores na marcação no lado direito, mas mesmo assim a bola acabou sobrando para Bruno Lopes. Ele foi até a linha de fundo, invadindo a área, e chutou cruzado. O goleiro defendeu, mas no rebote Paulinho Silva estava atento para completar. Ainda deu tempo para GB quase marcar um golaço de bicicleta.

Logo no começo do segundo tempo, o Nova Iguaçu chegou ao ataque com Gabriel Pinheiro, que chutou forte e a bola bateu no braço de Paulinho Silva. O árbitro marcou pênalti, mas após revisão no VAR, anulou a marcação por entender que a bola primeiro bateu na cintura do jogador vascaíno.

Mais organizado no segundo tempo, sem deixar tantos espaços na defesa, o Nova Iguaçu passou a incomodar o Vasco e chegou ao empate aos 17 minutos, em jogada de escanteio. Após a cobrança, o lateral Sidney subiu sozinho na segunda trave para cabecear firme e marcar o gol.

Com várias mudanças, o ritmo de jogo caiu na reta final. O Nova Iguaçu foi quem esteve mais próximo da vitória em chute cruzado de Lucas Cruz já nos últimos minutos. Avellar respondeu para o Vasco com chute forte da intermediária, mas o placar terminou mesmo empatado.

O Vasco volta a campo na quinta-feira, às 21h30, quando recebe o Bangu em São Januário, desta vez como mandante, pela segunda rodada. Já o Nova Iguaçu duela com o Sampaio Corrêa na quarta-feira, às 18h30, novamente como mandante, mas no Laranjão, em Nova Iguaçu (RJ).

FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU 1 X 1 VASCO

NOVA IGUAÇU - Lucas Maticoli; Gabriel Pinheiro, Renan, Mateus Müller (Ramon Pereira) e Sidney; Jorge Pedra (Fernandinho), Igor Guilherme e João Lucas (Lucas Cruz); Xandinho, Philippe Costa (Victor Rangel) e Andrey Dias. Técnico: Carlos Vitor.

VASCO - Pablo; Paulinho Silva, Lyncon, Luiz Gustavo e Victor Luis; Zé Gabriel (Lucas Eduardo), De Lucca (JP) e Maxsuell Alegria; Serginho (Riquelme), GB e Bruno Lopes (Andrey). Técnico: Ramon Lima.

GOLS - Paulinho Silva, aos 39 minutos do primeiro tempo; Sidney, aos 17 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Andrey Dias (Nova Iguaçu) e Maxsuell Alegria (Vasco).

ÁRBITRO - Carlos Tadeu Ferreira de Castro.

RENDA - R$ 462.506,00.

PÚBLICO - 9.924 pagantes (9.699 presentes).

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).