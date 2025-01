Com sonho de título em jogo, duelo brasileiro abre temporada do UFC em 2025

O Ultimate dará o pontapé inicial na temporada 2025 neste sábado (11), com a promoção do UFC Vegas 101, no 'Apex'. E para começar o ano com o pé direito, a organização escalou um enorme contingente de atletas brasileiros, com destaque para as pesos-palhas (52 kg) Amanda Ribas e Mackenzie Dern, que se enfrentam na luta principal do evento em uma importante revanche, que pode determinar a continuidade ou, até mesmo, o fim do sonho de título para uma delas.

Depois de iniciarem suas caminhadas no UFC com enorme expectativa, Amanda e Mackenzie passaram a figurar entre as principais atletas da divisão até 52 kg da entidade. Porém, devido a algumas derrotas em momentos cruciais de suas carreiras, as brasileiras nunca conseguiram dar o salto final que as deixassem em condições de pleitear uma disputa pelo título da categoria.

Agora, já consideradas veteranas dentro do octógono mais famoso do mundo, Amanda Ribas e Mackenzie Dern - atuais oitava e sexta colocadas no ranking peso-palha do UFC, respectivamente - têm novamente a oportunidade de darem um passo rumo ao topo da categoria. Só que uma delas deve ficar pelo caminho.

Por isso, o 'main event' do UFC Vegas 101, que abre a temporada de eventos da companhia em 2025, ganha contornos ainda mais dramáticos, e uma vitória neste duelo verde-amarelo se torna fundamental para as pretensões de título das brasileiras. Resta saber quem vai levar a melhor nessa disputa e, por consequência, manter vivo o sonho de ser campeã do Ultimate: Amanda ou Mackenzie.

Revanche

Este não será o primeiro embate entre Amanda Ribas e Mackenzie Dern no UFC. Em outubro de 2019, quando ambas ainda davan seus primeiros passos na organização, as duas se enfrentaram no cage e a lutadora mineira saiu vitoriosa, por pontos, na decisão unânime dos juízes.

O primeiro duelo, entretanto, carrega consigo uma peculiaridade. A disputa, que marcou o retorno de Mackenzie ao octógono após uma gravidez, foi realizada apenas quatro meses depois do nascimento da pequena Moa. Por isso, parte da comunidade do MMA questionou se o triunfo de Amanda não teria sido influenciado pelo contexto da época.

Agora, no entanto, as duas lutadoras parecem chegar em plenas condições físicas e técnicas para este importante combate. Sendo assim, a expectativa é que Ribas e Dern protagonizem um grande show e, principalmente, mostrem que estão prontas para dar um salto rumo a uma possível luta pelo cinturão.

Esquadrão Brasileiro

Não são só Amanda e Mackenzie que entrarão em ação carregando a bandeira do Brasil no UFC Vegas 101. Na verdade, o 'Esquadrão Brasileiro' marcará presença em peso no evento deste sábado, com outros seis atletas escalados para o show: César Almeida, Bruno Lopes, Felipe Bunes, Marco Túlio, Thiago Moisés e Nicolle Caliari.

Confira o card completo do UFC Vegas 101:

Mackenzie Dern x Amanda Ribas

Santiago Ponzinibbio x Carlston Harris

César Almeida x Abdul Razak Alhassan

Chris Curtis x Roman Kopylov

Christian Rodriguez x Austin Bashi

Punahele Soriano x Uros Medic

Jose Johnson x Felipe Bunes

Marco Túlio x Ihor Potieria

Thiago Moisés x Trey Ogden

Preston Parsons x Jacobe Smith

Ernesta Kareckaite x Nicolle Caliari

Magomed Gadzhiyasulov x Bruno Lopes

Fatima Kline x Viktoriia Dudakova

Nurullo Aliev x Joe Solecki