Com reforços em campo, Santos se reapresenta após folga e retoma pré-temporada

Depois de ganhar um descanso na última sexta-feira, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé neste sábado. E o técnico Pedro Caixinha contou com novidades.

Apesar de ainda não terem sido anunciados, o lateral direito Leo Godoy e o meia Thaciano participaram do treino nesta manhã. Os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo também já estão inseridos no grupo. A expectativa é que os quatro sejam oficializados em breve.

Além deles, ainda estão para chegar o meia Álvaro Barreal e o atacante Tiquinho Soares. Os dois ainda passarão por exames antes de começarem a treinar com o restante da equipe.

O Santos volta aos treinos neste domingo. O técnico Pedro Caixinha fará duas atividades, sendo uma pela manhã e outra no final da tarde. Depois, os jogadores ficarão concentrados no CT Rei Pelé.

O clube estreia no Campeonato Paulista na próxima quinta-feira, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).