Com o pé direito! Bruno Lopes encerra invencibilidade de russo em estreia no UFC

Como já havia adiantado, Bruno Lopes não se intimidou pelo currículo de seu adversário no UFC Vegas 101, neste sábado (11). Em sua estreia pela organização, 'Brunão' - como o brasileiro é conhecido - fez uma luta inteligente e derrotou Magomed Gadzhiyasulov, encerrando a invencibilidade do russo no MMA profissional.

Diante de um rival gabaritado no kickboxing, Brunão adotou uma estratégia eficaz de buscar a luta agarrada na grade e, com isso, conseguiu frustrar as melhores armas de Gadzhiyasulov e, de quebra, se sobressair perante os três juízes laterais. Com o resultado, além de estrear com o pé direito no UFC, o meio-pesado (93 kg) paulista alcançou também sua 14ª vitória na carreira, com apenas um revés em seu cartel.

A luta

Gadzhiyasulov começou o combate com melhor controle de distância na trocação. Diante da dificuldade de impor seu jogo na luta em pé, Brunão buscou a luta agarrada na grade. Mesmo sem muita eficácia nas tentativas de quedas, o brasileiro conseguiu travar seu oponente e equilibrar a disputa.

A estratégia do brasileiro diminuiu o ímpeto do russo, que passou a aparentar cansaço. Assim, Brunão manteve seu jogo e dominou grande parte das ações, ainda que sem tanto volume de golpes.

O panorama no terceiro e último round seguiu o mesmo do anterior, com Brunão controlando o ritmo do combate com seu jogo de luta agarrada na grade. Incansável, o brasileiro não deu espaços para o russo fazer uso de sua principal arma, o striking, deixando seu adversário visivelmente frustrado.

Derrota doída

Outra brasileira estreante nesta noite de sábado não teve a mesma felicidade de Bruno Lopes no octógono do UFC Vegas 101. Diante da lituana Ernesta Kareckaite, Nicolle Caliari acabou sendo derrotada na decisão dividida dos juízes, após três rounds de disputa.

Confira os resultados do UFC Vegas 101

Ernesta Kareckaite venceu Nicolle Caliari por decisão dividida dos juízes;

Bruno Lopes venceu Magomed Gadzhiyasulov por decisão unânime dos juízes;

Fatima Kline venceu Viktoriia Dudakova por nocaute técnico;

Nurullo Aliev venceu Joe Solecki por decisão unânime dos juízes.