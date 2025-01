Com lesão de Garro, Igor Coronado pode ganhar espaço no Corinthians no começo do Paulista

11/01/2025 07h00 A lesão de Rodrigo Garro no joelho direito pode abrir espaço para o meia Igor Coronado no Corinthians. O camisa 77 é o principal cotado a atuar na função do camisa 10 neste início de Campeonato Paulista, enquanto o argentino se recupera. Coronado está acostumado a atuar na mesma faixa de campo de Garro, servindo os atacantes e arriscando de fora da área. O atleta de 32 anos oscilou ao longo de 2024, mas tem a confiança do grupo e da comissão técnica para performar melhor em 2025, mais adaptado e com uma pré-temporada. Em 2024, Coronado participou de 45 jogos, sendo 18 como titular. Neste recorte, o jogador anotou quatro gols e distribuiu cinco assistências. Outra alternativa para a ausência de Garro é a entrada de Talles Magno, que pode jogar mais recuado. Uma saída também seria utilizar Memphis Depay como uma espécie de armador, tendo liberdade para flutuar e criar jogadas. Segundo o Corinthians, Garro vem tratando desde dezembro de 2024 de uma tendinopatia patelar no joelho direito. O caso não é cirúrgico e a tendência é que o atleta não desfalque o Timão por muito tempo. Mesmo assim, o Corinthians adota cautela com o meia não só pela parte física, mas pelo abalo emocional que o acidente de carro em que se envolveu durante as férias causou. O Corinthians estreia no Campeonato Paulista na próxima quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid. O clube busca voltar a vencer o Estadual depois de quase seis anos de jejum. As mais lidas agora Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda