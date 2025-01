Com ex-São Paulo na torcida, Vitória só empata com Barcelona de Ilhéus na estreia do Baiano

O Vitória ficou apenas no empate de 0 a 0 com o Barcelona de Ilhéus, neste sábado, no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano de 2025.

Com o resultado, cada equipe somou um ponto. Os quatro primeiros vão à semifinal. Já os dois últimos são rebaixados.

Anunciado recentemente pelo Vitória, Wellington Rato, ex-jogador do São Paulo, ainda não entrou em campo. O atacante, porém, acompanhou o embate direto do estádio. Além dele, o lateral esquerdo Hugo, o volante Val Soares e o atacante Fabrício Santos também ficaram na torcida.

O Vitória volta a campo na quarta-feira, quando visita o Juazeirense, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. O embate será às 21h30 (de Brasília).