Chelsea goleia Morecambe e avança na Copa da Inglaterra; Nottingham Forest também vence

O Chelsea confirmou o favoritismo neste sábado e, mesmo com o time reserva, goleou o Morecambe, time da terceira divisão do futebol inglês, por 5 a 0, no Stamford Bridge. Com isso, carimbou sua vaga na 4ª fase da Copa da Inglaterra. João Félix foi um dos destaques da partida ao marcar dois dos cinco gols.

Na próxima fase, o adversário do Chelsea sairá através de um sorteio. Os times que já garantiram vaga são: Liverpool, Leicester, Bournemouth, Plymouth, Exeter, Brighton, Nottingham Forest, Aston Villa, Wycombe Wanderers, Fulham, Everton, Sheffield United, Birmingham, Wolverhampton e Blackburn.

Mesmo com um time reserva, o Chelsea foi intenso durante toda a partida e teve um pênalti marcado logo no início após um defensor do Morecambe bloquear um cruzamento com as mãos. Nkunku cobrou e parou na defesa do goleiro Harry Burgoyne. Mas a ineficiência do time da casa foi por pouco tempo.

Aos 39, Adarabioyo arriscou da entrada da área e contou com um desvio para fazer 1 a 0. O Morecambe até conseguiu sustentar o resultado, mas a situação desandou no segundo tempo.

Aos cinco, Nkunku se redimiu do pênalti perdido ao aproveitar um rebote do goleiro para ampliar o placar.

Com 2 a 0 de vantagem, o Chelsea passou a mandar de vez na partida. Adarabioyo acertou um bonito chute de fora da área para fazer o terceiro aos 25. Cinco minutos depois, João Félix fez um domínio com extrema categoria e fez o quarto.

A goleada foi completada pelo próprio português, aos 32. Ele soltou o pé da entrada da área e mandou no ângulo. Com isso, o Chelsea se manteve com 100% de aproveitamento contra o rival. Eles se enfrentaram pela primeira vez em 2021, com triunfo da equipe londrina por 4 a 0.

Principal surpresa da temporada e na terceira posição do Campeonato Inglês, o Nottingham Forest avançou ao vencer o Luton Town por 2 a 0, com gols de Yates e Sosa, um em cada tempo.

Destaque também para o Brighton, que venceu o Norwich por 4 a 0, fora de casa. Rutter, duas vezes, Enciso e March ficaram os gols da partida. O brasileiro João Pedro foi preservado da partida.