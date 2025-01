Carlos Miguel é titular após 4 meses e faz defesaça em vitória do Forest

Do UOL, em São Paulo

Carlos Miguel voltou a ser titular no gol do Nottingham Forest após ficar mais de quatro meses no banco e teve atuação segura na classificação da equipe.

O que aconteceu

O goleiro ex-Corinthians foi escalado no time alternativo que venceu o Luton Town por 2 a 0, no City Ground, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. O técnico português Nuno Espírito Santo bancou o titular na posição Matz Sels e também descansou outros nomes de destaque no elenco.

Carlos Miguel fez uma defesa uma defesaça quando o placar ainda estava zerado. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Walsh chutou de muito longe e o brasileiro voou para espalmar. A bola, que tinha endereço, ia no ângulo esquerdo do gol.

Ele não jogava desde o final de agosto. O goleiro de 28 anos havia sido titular pela última vez na eliminação por pênaltis para o Newcastle, na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, após empate por 1 a 1. Sem tomar gols, viu Ryan Yates e Ramón Sosa marcarem na vitória do Forest.

Carlos Miguel seguirá como titular na Copa. O treinador declarou na véspera da partida que o brasileiro atuará enquanto o clube seguir na competição. "Se formos até o final, Carlos chegará até a decisão", disse Nuno, de acordo com o jornalista Ben Dinnery.

A partida também marcou o retorno de Danilo, volante ex-Palmeiras. O jovem de 23 anos se recuperava de grave lesão na perna, ficou fora por quatro meses e voltou a entrar em campo na reta final do confronto.