Vaquinha da Gaviões para quitar Neo Química Arena atinge R$ 35 milhões

A campanha de arrecadação para quitar o estádio do Corinthians, lançada pela Gaviões da Fiel há pouco mais de um mês, alcançou a marca de R$ 35 milhões, ou 5% da meta de R$ 700 milhões, neste sábado (11). A torcida organizada celebrou o feito através de uma nota publicada nas redes sociais.

A uniformizada comemorou os números atingidos pela campanha e disse estar em busca de parceiros para alavancar as doações e incentivar os torcedores a contribuir. A 'vaquinha' foi lançada no dia 27 de novembro de 2024.

R$ 35 MILHÕES Iniciamos esta campanha em um momento desafiador somado ao fim da temporada de jogos e período de datas festivas. Tivemos apenas uma partida na Neo Química Arena e, após isso, não tivemos mais a arquibancadas pulsando. Nossa campanha seguiu apenas nas redes sociais... pic.twitter.com/CiP54hL8wO ? GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) January 12, 2025

O objetivo do projeto é, por meio de doações da torcida corintiana, arrecadar R$ 700 milhões, valor acordado com o banco para o pagamento completo do estádio.

A campanha apresentou números expressivos no início e chegou a alcançar R$ 10 milhões um dia após o lançamento oficial. No entanto, as doações vieram em ritmo mais baixo nas últimas semanas.

Quando lançada, de acordo com Alexandre Domênico Pereira (Alê), presidente da Gaviões da Fiel, a vaquinha contabilizou dois milhões de acessos nos primeiros quinze minutos. Devido à alta demanda, o site chega a sair do ar em alguns momentos.

No projeto da Gaviões, a ideia é levantar o valor atualizado da dívida para uma conta do banco, sem qualquer gerenciamento da quantia arrecadada por parte dos dirigentes do clube ou dos torcedores. A organizada também quer fornecer um painel de arrecadação em tempo real.

Ao todo, o Corinthians pagou R$ 78,4 milhões à Caixa ao longo de 2024 para quitar os juros referentes ao financiamento da Neo Química Arena, em quatro parcelas trimestrais. Segundo o acordo vigente, a dívida começará a ser paga de fato pela agremiação em 2025, com prazo até 2041.

Veja abaixo a nota publicada pela Gaviões da Fiel

"Iniciamos esta campanha em um momento desafiador somado ao fim da temporada de jogos e período de datas festivas. Tivemos apenas uma partida na Neo Química Arena e, após isso, não tivemos mais a arquibancadas pulsando. Nossa campanha seguiu apenas nas redes sociais com a força da nossa história e da nossa paixão pelo nosso Coringão.

Hoje, alcançamos uma marca que representa muito mais do que um número: 35 milhões de reais arrecadados! É a prova viva de que o Corinthians é movido por amor, dedicação e o espírito inabalável da Fiel Torcida.

Quando tudo parece distante, a Fiel mostra que o impossível não existe para quem carrega o manto alvinegro. Essa conquista é a demonstração de que a nossa força nunca para, nunca se cansa.

Ainda temos um desafio pela frente, mas sabemos que vamos chegar lá! Estamos nos esforçando para buscar parceiros e realizar grandes ações a fim de incentivar a torcida e alcançar milhões de corinthianos que ainda não doaram.

Acesse agora http://doearenacorinthians.com.br e venha fazer parte dessa história!"