Brasileiro Yuri Mansur vence prêmio City of Basel "Golden Brum", na Suíça

A cada início de temporada, o CHI Longines de Basel, na Suíça, é um dos pontos altos na largada dos concursos de alto rendimento (nível 5 estrelas) no continente europeu. Na principal disputa do dia, o Championat City of Basel, Goldem Brum, a 1.55m, o brasileiro Yuri Mansur com Vitiki, cavalo sensação hoje com 17 anos que teve uma recuperação incrível após um acidente Aachen 2018, garantiram a vitória.

Dos 47 conjuntos, apenas quatro habilitaram-se ao desempate na arena indoor Jakobshalle. Abrindo o desempate, Yuri e Vitiki voaram em pista cruzando linha de chegada em 36s01, resultado que viria a lhe garantir a vitória.

Sagrou-se vice-campeão o top holandês Harrie Smolders com Kaspar R, pista limpa, 36s60. A 3ª e 4ª colocação ficaram com os belgas Pieter Davos com Primo DV e Jos Verloy com Jetn Run, que zeraram em 37s64 e 37s84, respectivamente. Pela conquista, Yuri embolsou 36,3 mil euros de um total de 110 mil em jogo.

Mais cedo, o brasileiro Marlon Zanotelli com Talina du Vivier Z, fêmea de 10 anos, garantiu o 3º posto na prova de velocidade a 1.50m Gerüstbau Nordwest, seguido por Yuri, com Clariquada T, também de 10 anos, ambos sem faltas em 56s64 e 57s66. A vitória foi do francês Julien Gonin com Estrella de la Bati, pista limpa, 55s70, superando demais 35 concorrentes.

Na última quinta-feira, Marlon e Talina du Vivier já haviam vencido a disputa a 1.45m, em duas fases, que contou com nada menos que 100 conjuntos.

Nesse domingo, o GP Longines de Basel, a 1.60m, encerra o tradicional evento a partir das 10h15 (de Brasília).