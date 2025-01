Bellingham 'desafia' desafeto de Vini após fala sobre nocaute: 'Frouxo'

O meia Jude Bellingham não deixou passar em branco a declaração feita por Pablo Maffeo, do Mallorca, de que nocautearia Vini Jr em dez segundos no boxe (assista abaixo).

O que aconteceu

Bellingham foi na direção do lateral argentino em campo durante a semifinal da Supercopa da Espanha, na última quinta (9). O Real Madrid bateu o Mallorca por 3 a 0 e fará a final do torneio contra o Barcelona.

O inglês "desafiou" Maffeo, provocando: "Dez segundos no boxe, é? Seu frouxo imbecil". O momento foi filmado por torcedores no estádio e viralizou nas redes sociais. O vídeo mostra Bellingham se dirigindo até o adversário quando a partida estava paralisada após uma falta. Outros atletas do Mallorca afastaram o camisa 5 merengue.

Bellingham também deu um tapa na cabeça do desafeto de Vini em outro momento, e a partida terminou em confusão. Jogadores dos dois times foram ao centro do gramado depois do apito final, e Maffeo saiu conduzido por companheiros e reclamando em conversa com Ancelotti.

O que causou a treta

Vini Jr tenta sair da marcação de Maffeo durante Real Madrid x Mallorca, jogo da Supercopa da Espanha Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

A ação foi motivada por Maffeo ter dito anteriormente que nocautearia Vini Jr em dez segundos. Em uma entrevista, o lateral, que tem o boxe como hobbie, disse que o confronto hipotético contra o brasileiro seria a luta "mais vista da história" e que ele ganharia "sem dúvidas".

O argentino colocou panos quentes na declaração polêmica. Em um comunicado, o jogador do Mallorca ponderou que a fala foi dita em um podcast em outubro do ano passado e em contexto de brincadeira. Maffeo criticou que o conteúdo foi recuperado antes da partida entre os times.