Veja como Patrick pode ganhar sobrevida no Santos sob comando de Caixinha

O meio-campista Patrick pode ganhar uma sobrevida com a camisa do Santos. O jogador tem participado dos treinos de pré-temporada e pode ser aproveitado pelo novo técnico da equipe, Pedro Caixinha.

A ideia inicial da diretoria alvinegra era negociar o atleta nesta janela de transferências ou até rescindir o vínculo. No entanto, os altos valores envolvidos na operação afastaram a quebra de contrato ou a cessão a outros times.

Patrick, então, retornou e tem sido testado por Caixinha. O português observa o jogador no dia a dia do CT Rei Pelé e o mantém sob observação. Caso ele se destaque nos treinamentos, pode ser utilizado durante esta temporada.

Em entrevista coletiva, o treinador chegou a dizer que não conhecia o meia, mas que ele possui qualidade. Caixinha o vê como um meio-campista capaz de pisar na área e também armar o jogo, bem como Diego Pituca e Hyan, que estão sendo testados na mesma função.

"Eu não conhecia o Patrick pessoalmente, nem no passado. Nunca nos enfrentamos nesses últimos dois anos que estive no Brasil. É um jogador que está integrado ao grupo, trabalhando como todos os outros e fazendo seu esforço. Ontem ele sentiu um pouco a carga acumulada, assim como os demais, mas demonstra alguma qualidade no meio. Apesar de eu ainda não conhecê-lo profundamente, percebo que ele tem boa percepção de jogo", analisou.

"O Patrick é um dos jogadores que estão trabalhando nessa posição e já fazia parte do elenco anterior. Estamos avaliando sua adaptação dentro da dinâmica que propomos para o meio-campo, buscando maior equilíbrio entre as funções ofensivas e defensivas no esquema de jogo", concluiu.

Patrick foi contratado em abril do ano passado com o aval do então técnico do time, Fábio Carille. Ele, porém, não conseguiu convencer no Santos. Ele tem apenas dez partidas pela equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, todas saindo do banco de reservas. São cerca de 280 minutos em campo.

Agora, o meia tenta dar a volta por cima no Alvinegro Praiano. Ele, que tem contrato até o fim de 2026, voltou para a pré-temporada de 2025 com nítida evolução física e tenta convencer Pedro Caixinha. O jogador chegou a ser utilizado na parte final do jogo-treino contra o Athletic, na última quinta-feira, no CT Rei Pelé.

O Santos se prepara para a estreia no Campeonato Paulista, diante do Mirassol, daqui a seis dias. O duelo está marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Estadual.