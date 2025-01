Vasco empata com Nacional e avança à próxima fase da Copinha em segundo lugar do grupo

O Vasco conquistou a vaga para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os cruzmaltinos empataram por 1 a 1 com o Nacional-SP, nesta sexta-feira, em São Paulo, e ficaram com a segunda colocação do grupo 32.

A liderança da chave ficou com o XV de Piracicaba-SP, que venceu por 2 a 1 o Canaã-DF, na abertura da rodada. Assim, o time alcançou sete pontos. Já o Nacional fechou o torneio em terceiro, com dois pontos somados.

Agora, Vasco e XV de Piracicaba esperam a definição do grupo 31. Juventus-SP e Ceará-CE fazem confronto direto pela liderança neste sábado.

Os cariocas começaram melhores na partida e desperdiçaram algumas boas chances. O gol veio aos 43 minutos, de pênalti, com Ramon Rique.

Na etapa final, o Vasco continuou perdendo gols e viu o Nacional empatar aos 19 minutos, em belo chute de Paulo Vitor. Os paulistas pressionaram em busca da virada, mas viram os cruzmaltinos segurarem o resultado que interessava.