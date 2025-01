Ultimate encaminha Gilbert Durinho vs Michael Morales para o dia 12 de abril

Vindo de três derrotas consecutivas, sua pior fase na carreira, Gilbert Burns já tem nova data e adversário para tentar iniciar uma volta por cima no octógono mais famoso do mundo. De acordo com apuração da equipe de reportagem da Ag Fight junto à fontes próximas ao evento, o Ultimate encaminhou o duelo entre 'Durinho' e o promissor lutador equatoriano Michael Morales para o UFC 314, programado para acontecer no dia 12 de abril, em Miami (EUA).

O confronto colocará frente a frente dois atletas em situações distintas na carreira. Enquanto o veterano Gilbert Durinho, de 38 anos, precisa se recuperar e voltar a vencer para manter viva sua esperança de um dia disputar novamente o título dos meio-médios (77 kg) do UFC, o jovem Michael Morales, de 25 anos, busca ampliar sua sequência de vitórias e ascender ainda mais no ranking até 77 kg da organização, onde atualmente ocupa a 12ª posição.

Durinho sensitivo?

O combate entre Gilbert Durinho e Michael Morales confirma a previsão feita pelo próprio lutador brasileiro, em entrevista exclusiva à Ag Fight, há cerca de duas semanas. Na ocasião, o faixa-preta de jiu-jitsu indicou o nome do atleta equatoriano como seu provável próximo adversário no UFC.

