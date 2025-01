São Paulo retira oferta ao Porto por Wendell, e lateral pressiona europeus

Do UOL, em Orlando (EUA)

O São Paulo retirou a oferta que tinha feito ao Porto pela liberação antecipada de Wendell. O Tricolor alega falta de cooperação dos portugueses. Agora, é o próprio jogador quem pressiona os europeus pela liberação.

O que aconteceu

O São Paulo tinha ofertado o empréstimo de Moreira pela liberação. O Porto chegou a aceitar, depois voltou atrás e pediu dinheiro.

Depois do pré-contrato assinado entre Wendell e o São Paulo, os portugueses sinalizaram que aceitariam a proposta anterior, mas o Tricolor negou. O clube decidiu que não vai pagar nada aos portugueses agora, depois de diversas rodadas de frustradas de conversas.

O São Paulo emprestaria Moreira gratuitamente por 18 meses e com obrigação de compra na casa de 2 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador. O Tricolor manteria 40%, e o jogador ficaria com 10%.

Agora, é Wendell quem pressiona os portugueses pela liberação antecipada. O lateral já estava fora dos planos mesmo antes do pré-contrato assinado.

O jogador tem encontrado aliados dentro do clube pela liberação antecipada e acredita que há uma chance. O Tricolor, sabendo disso, também está esperançoso.