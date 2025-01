São Paulo derrota XV de Jaú e avança à segunda fase da Copinha com 100% de aproveitamento

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copinha, o líder São Paulo enfrentou o XV de Jaú no Estádio Zezinho Magalhães, venceu por 2 a 1 e avançou à segunda fase da competição com 100% de aproveitamento. Guilherme Reis e Ferreira balançaram as redes para a equipe Tricolor, enquanto David descontou para o time de Jaú.

Com o triunfo, o São Paulo chegou aos nove pontos, com três vitórias em três partidas disputadas (Serra Branca, Altos e XV de Jaú), se classificou em primeiro do Grupo 11 e já conhece seu adversário na segunda fase, o América-RN. Por outro lado, com a derrota, o XV de Jaú avançou na segunda posição e enfrentará o Juventude.

Os embates da segunda fase ainda não possuem data definida, mas serão no formato de jogo único e começam na próxima segunda-feira (12/01).

O placar foi inaugurado pelo São Paulo aos 24 minutos do primeiro tempo. Ao receber na intermediária, Guilherme Reis ajeitou e finalizou forte. O goleiro Dacove tentou espalmar, mas não foi o suficiente para evitar o tento da equipe paulista.

Aos 21 minutos da etapa complementar, o São Paulo ampliou a diferença. Em jogada de contra-ataque rápido, Quintero afastou mal na área e a bola sobrou para Ryan Francisco, que encontrou Ferreira. O atacante arrematou cruzado e aumentou para o Tricolor.

O XV de Jaú descontou aos 30 minutos da segunda etapa. Após cruzamento de Quintero pela ponta direita, David se antecipou ao marcador e desviou de cabeça, mas o goleiro Luciano defendeu. No rebote, o próprio David aproveitou a oportunidade e não desperdiçou.