São Paulo dá continuidade à pré-temporada nos EUA

O São Paulo realizou nesta sexta-feira, no complexo esportivo da ESPN World Wide, em Orlando, o segundo treino da pré-temporada nos Estados Unidos. O Tricolor Paulista se prepara para a disputa do torneio amistoso FC Series.

Sob o comando do treinador Luis Zubeldía e sua comissão técnica, os atletas realizaram trabalho físico e com bola. Em um vídeo publicado nas redes sociais do clube, é possível ver Arboleda, Lucas, Calleri, Pablo Maia, Luciano e Oscar realizando as atividades. Além deles, os goleiros Rafael, Jandrei e Leandro também treinaram no gramado.

O São Paulo disputará dois jogos preparatórios pela FC Series, torneio de pré-temporada realizado na Flórida. No dia 15 de janeiro a equipe comandada por Luis Zubeldía enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando. Já no dia 19 o adversário da vez será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

O segundo jogo da pré-temporada não contará com alguns atletas são-paulinos, já que parte do grupo retornará ao Brasil no dia 17 de janeiro para a estreia do Tricolor no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no dia 20.