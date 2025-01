Santos anuncia a contratação de Analuyza para o time feminino

MINHA MENINA DA VILA ESTÁ DE VOLTA! ?

A meia-atacante Analuyza, de 20 anos, é mais um reforço para as #SereiasDaVila na temporada 2025. Com passagens pela Seleção Brasileira de base e no time profissional do Internacional. Bem-vinda de volta, Goiás! ?? pic.twitter.com/soF5EvZmIW

? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) January 10, 2025