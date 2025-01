Presidente do Botafogo fala de "pessoas querendo tumultuar o ambiente" e defende a SAF

João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo, falou sobre as recentes notícias de atraso no pagamento da premiação da Libertadores com o elenco alvinegro e disse que pessoas querem "tumultuar o ambiente" do Fogão. O mandatário ainda afirmou que nada abalará a SAF e o empresário John Textor.

"Eu lamento muito as fakes news, a desinformação. As pessoas estão querendo tumultuar o ambiente do campeão da América do Sul e do Brasileiro. Um clube extremamente vitorioso, com jogadores na seleção brasileira. É uma maldade o que estão querendo fazer, mas nada disso vai abalar o futebol do Botafogo, o futuro do Botafogo. Nada disso vai abalar a SAF e o John Textor. Tenho certeza de que vamos ter um ano grandioso em 2025 e vamos apresentar os ótimos resultados apresentados em 2024", afirmou o presidente do alvinegro carioca.

Quanto às informações veiculadas na imprensa sobre o pagamento das premiações, o Botafogo esclarece os seguintes pontos: - A CONMEBOL repassou a premiação referente ao título da Libertadores à CBF dia 20/12. Por sua vez, a entidade brasileira encaminhou ao Clube o montante no... pic.twitter.com/22onX5L9P4 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 9, 2025

Na última quinta-feira, foram divulgadas notícias sobre um atraso do Botafogo no pagamento da premiação da Libertadores com o elenco alvinegro. O clube carioca, por sua vez, veio a público desmentir as informações, afirmando que as pendências serão quitadas em até 20 dias após o recebimento do dinheiro, como regem as práticas de mercado.

Ainda em outro trecho da nota divulgada pelo Botafogo, o Glorioso revelou que um grupo de jogadores, que já não fazem mais parte do elenco, solicitou um aumento de 25% da premiação, o que logo foi rechaçado pela diretoria alvinegra.

O Botafogo estreia na temporada 2025 neste sábado, contra o Maricá, pelo Campeonato Carioca. O jogo será realizado no estádio Nilton Santos, às 16h (de Brasília).