Nelsinho Piquet disputará temporada 2025 da Stock Car por nova equipe

Nelson Piquet Jr está de nova casa para a disputa da temporada 2025 da Stock Car. O piloto se junta à Scuderia Bandeiras a bordo do Mitsubishi Eclipse Cross #33.

Filho de Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1 nos anos 1980, Nelsinho disputará a sua sétima temporada na Stock Car com a nova equipe criada pelo também piloto Átila Abreu, na cidade de Votorantim (SP). Ele acumula 3 vitórias e 15 pódios na principal categoria do automobilismo.

"Estou muito feliz em entrar neste projeto capitaneado pelo Átila, já fizemos corridas em duplas na Stock Car e até conquistamos uma pole position juntos. Eu acredito que toda a estrutura que ele montou será fundamental para colhermos bons resultados em 2025?, disse.

A temporada 2025 da Stock Car marca a estreia dos novos carros SUV e da entrada da Mitsubishi na competição. Por isso, será fundamental entender rapidamente o funcionamento do novo carro para entrar na disputa do título.

"Será uma temporada diferente, já que teremos a estreia dos novos carros, então todas as equipes começam do zero o desenvolvimento do carro e isso vai nos ajudar para iniciar a temporada com uma nova equipe. Quero agradecer ao Átila por me receber na Scuderia Bandeiras e aos meus patrocinadores Motul, Pratyc e Can-Am por acreditarem no projeto", destacou Piquet.

A relação de Piquet e Átila Abreu é antiga. Na Stock Car, competiram por duas vezes na corrida de duplas e conquistaram uma pole position juntos, em Goiânia, em 2015.

A temporada 2025 da Stock Car terá início no dia 04 de maio em local a ser divulgado.