Milly: Renovação de Marta até 2026 pode significar retorno à seleção

A renovação de Marta com o Orlando Pride até 2026 é um sinal de que a atleta pode disputar mais uma Copa do Mundo, analisou Milly Lacombe no UOL News, nesta quinta (9).

O novo contrato de Marta com a equipe estadunidense frustrou os planos do Corinthians, que queria contar com a Rainha em 2025.

Depois de Copa do Mundo e Olímpiadas, ela [Marta] achou que ia parar, mas ela tratou bem do corpo dela e eu não acho que ela ache que vai parar. A boa notícia é: ela joga até 2026 e tem Copa do Mundo em 2027. Talvez ela vista de novo a camisa da seleção brasileira.

Milly Lacombe

Palmeiras: Vender Vítor Reis é abrir mão de um possível ídolo, diz Milly

O Palmeiras não precisa de dinheiro e deveria manter o zagueiro Vítor Reis no elenco, analisou Milly Lacombe.

Loucura seria - no mundo como eu gostaria de ver - abrir mão da formação de um ídolo. O Palmeiras não precisa desse dinheiro, o Palmeiras precisa voltar a ter um time vencedor. [...] Esse rapaz tem potencial para ser ídolo. Quanto custa formar um ídolo?

Milly Lacombe

