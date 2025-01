Marco Túlio celebra chance de estrear no UFC contra inimigo do MMA brasileiro

Contratado pelo Ultimate via 'Contender Series', em agosto do ano passado, o peso-médio (84 kg) Marco Túlio fará sua primeira luta no octógono mais famoso do mundo neste sábado (11), no card do UFC Vegas 101. E logo em sua estreia, 'Matuto' - como o mineiro é conhecido - terá pela frente um adversário que pode ser considerado como uma espécie de 'inimigo' do MMA brasileiro, seja pelo seu histórico de combates contra atletas tupiniquins ou por uma polêmica contra um ícone do esporte nacional. E, ao que parece, a escolha do rival agradou o lutador da equipe 'Chute Boxe Diego Lima'.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Matuto comemorou a oportunidade de estrear no UFC contra Ihor Potieria. Além do oponente já possuir um certo nome na entidade devido ao seu maior 'tempo de casa', Marco Túlio entende que o retrospecto negativo do ucraniano contra atletas brasileiros pode pesar a seu favor psicologicamente neste sábado.

Vale destacar que, em sete lutas disputadas no Ultimate até o momento, Potieria teve um brasileiro como adversário em quatro delas, somando três derrotas e apenas uma vitória contra atletas tupiniquins. O triunfo, por sinal, rendeu ao ucraniano a antipatia de grande parte da comunidade do MMA no Brasil.

"Não esperava (um adversário experiente), achei que iam me colocar contra um estreante. Mas gostei muito (da escolha do rival). É um cara que já tem um nome dentro da organização, tem um histórico contra brasileiros, então, acho que é o adversário perfeito para esse momento. Principalmente, por já ter sofrido alguns reveses para brasileiros, agora ele vai enfrentar mais um brasileiro, tenho certeza que isso está pesando muito para ele", afirmou Matuto.

Carma brasileiro

A má fama de Potieria entre os membros da comunidade brasileira do MMA teve início em janeiro de 2023. Na ocasião, o ucraniano despertou a ira da torcida ao dançar em cima do octógono do UFC 283, realizado no Rio de Janeiro (RJ), após nocautear a lenda Maurício 'Shogun' Rua, que fazia a última luta de sua carreira. A atitude do lutador europeu foi vista por muitos como desrespeitosa, tendo em vista que se tratava da despedida do ex-campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate e vencedor do GP peso-médio do PRIDE.

Desde então, o ucraniano passou a carregar um alvo em suas costas sempre que tinha como oponente um rival brasileiro, como foi o caso de Michel Pereira, que o finalizou em combate disputado no último mês de maio, também no Rio de Janeiro. Agora, o estreante Marco Túlio pode repetir o feito do 'Paraense Voador', Rodolfo Bellato e César Almeida, e se juntar à lista de algozes de Ihor Potieria nesta busca por vingar Maurício Shogun.

"A gente vai ter que ver depois da luta (se tem vingança pelo Shogun). Mas, realmente, o que ele fez contra o Shogun - o Shogun é uma lenda brasileira - acho que o Brasil inteiro sentiu o peso da falta de respeito. Tenho certeza que ele está com um carma brasileiro muito grande em cima dele", finalizou o mineiro.

Aos 30 anos de idade, Marco Túlio chega ao UFC com um cartel de 12 vitórias - oito delas por nocaute - e apenas uma derrota no MMA profissional. Para ser contratado pelo principal evento do mundo, Matuto precisou vencer dois duelos no 'Contender Series', considerado como uma espécie de vestibular para entrar no Ultimate - o primeiro contra Yousri Belgaroui, por pontos, e o segundo contra Matthieu Letho Duclos, via nocaute técnico.