Lula doa para vaquinha da Gaviões e desmente fake news de taxa do Pix

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) doou para a vaquinha organizada pela Gaviões da Fiel, que visa quitar a dívida do Corinthians com a Caixa pela construção da Neo Química Arena.

O que aconteceu

Lula divulgou a doação em suas redes sociais e aproveitou para desmentir uma fake news que tem ganhado força: a da taxação do Pix. O presidente apareceu em vídeo usando um moletom com o símbolo do Timão.

Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Nunca utilizei a camisa do Corinthians, mas hoje eu coloquei a camisa do Corinthians porque eu vou fazer uma doação via Pix. E por que eu tomei essa decisão? Porque tem uma quantidade enorme de mentiras, desde ontem, em todas as redes sociais, dizendo que o governo vai taxar o Pix. E eu quero provar que é mentira.

Lula, por meio das redes sociais

O presidente doou exatos R$ 1.013, fazendo referência ao número de seu partido. "Eu estou junto com a torcida do Corinthians porque eu acredito no Pix, acredito no Governo e nós não vamos taxar. Já depositei meu dinheiro para provar que o Pix é do Brasil. O Pix é seu, e o Pix é meu. Por isso, eu confio", acrescentou Lula.

Até o momento, o projeto "Doe Arena" arrecadou R$ 34.910.910,75. A dívida do Corinthians com o banco estatal gira em torno de R$ 700 milhões. O débito se refere aos juros do financiamento de R$ 400 milhões feito no BNDES, por intermédio da Caixa, para a construção da Neo Química Arena, no início da última década.

Governo não vai taxar o Pix

O Governo Federal não vai taxar transações financeiras feitas via Pix. A informação falsa circulou nas redes sociais depois do anúncio das notificações de transferências mensais acima de R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas.

A Receita Federal ampliou o serviço de monitoramento das transações financeiras, sem criar novas taxas. Agora, a resolução inclui operadoras de cartões de crédito e plataformas de pagamento, como bancos digitais, que têm obrigação de reportar informações financeiras de transferências acima de R$ 5 mil para pessoas físicas.