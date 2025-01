Internacional anuncia a contratação do meia-atacante Vitinho, ex-Red Bull Bragantino

O Internacional anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação do meia-atacante Vitinho. O vínculo com o jogador vai até o fim de junho de 2025. O atleta, que pertence ao Dínamo de Kiev, defendeu o Red Bull Bragantino no ano passado.

Nas redes sociais, a equipe estampou uma imagem do atleta com a camisa do clube e a inscrição "BEM-VINDO, VITINHO". O post traz ainda a informação de que o meia-atacante é o primeiro reforço do clube para a temporada 2025.

O jogador iniciou a sua trajetória no interior de São Paulo, onde defendeu o São José e a Ferroviária. Foi no Athletico-PR, no entanto, que ele despontou no cenário nacional. Pelo clube paranaense, ele conquistou quatro estaduais, uma Copa do Brasil e ainda uma Copa Sul-Americana.

Em 2021, ele se transferiu para o futebol europeu e defendeu o Dínamo de Kiev. Após voltar ao Brasil, novamente para o Athletico-PR, ele teve uma boa passagem pelo Bragantino em 2023. Aos 25 anos, ele chega para dar mais criatividade ao setor de meio-campo.

Em fase de pré-temporada, o Internacional tem o Campeonato Gaúcho como o primeiro desafio do ano. O time do técnico Roger Machado integra o Grupo B da fase de classificação do torneio e faz a sua estreia no dia 22 de janeiro, enfrentando fora de casa o Guarany de Bagé.