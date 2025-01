Iminente retorno de Piquerez acirra briga na lateral-esquerda do Palmeiras para a temporada

O lateral-esquerdo Piquerez vive a expectativa de retornar aos compromissos do Palmeiras depois de se recuperar de uma cirurgia no joelho esquerdo. Fora dos gramados desde julho de 2024, assim que voltar a ser opção irá acirrar a disputa pela posição.

Piquerez adiou suas férias e retornou antes da reapresentação do elenco à Academia de Futebol para dar sequência ao seu tratamento. O camisa 22 está em processo de transição física desde o dia 22 de outubro. O atleta segue cronograma individualizado com membros do Núcleo de Saúde e Performance do Verdão, mas também realiza alguns trabalhos com bola no campo.

O lateral não deve estra à disposição logo na estreia do Campeonato Paulista, que acontece na próxima quarta-feira. Contudo há a expectativa que ele volte a defender o Verdão ainda na fase de grupos do Estadual. Pela primeira rodada, o Verdão enfrenta a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília).

O uruguaio sofreu uma grave lesão no menisco do joelho esquerdo e teve que ser submetido a um procedimento cirúrgico, em julho, após um jogo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar de o departamento médico do Palmeiras não ter divulgado o prazo de recuperação do atleta, a previsão era a de que ele retornasse apenas neste ano. O jogador porém, já deu início ao processo de transição e vem fazendo atividades leves no gramado nas últimas semanas.

Durante a ausência de Piquerez, a lateral-esquerda do Palmeiras foi assumida por Caio Paulista. O jogador, que foi questionado quando teve chances, superou Vanderlan, que antes era reserva imediato e assumiu a titularidade. Contudo, nos dois últimos jogos do ano, a Cria da Academia voltou a ter chances entre os onze iniciais.