Hulk fala sobre perspectivas para início da temporada 2025

Depois de um ano intenso em 2024, o Atlético-MG iniciou os trabalhos de preparação para a atual temporada. Vice-campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América, o clube espera dar um passo adiante com a conquista de títulos. O atacante Hulk, referência do elenco mineiro, comentou sobre o início de trabalho.

"A nossa expectativa é a melhor possível, com confiança. Começamos a temporada, o foco é total no clube para retornarmos à melhor condição quanto antes", afirmou, em entrevista à Galo TV.

O foco inicial de Hulk está na disputa do Campeonato Mineiro. Experiente, o atacante acredita que o Estadual pode auxiliar o Galo a alcançar o sucesso no restante da temporada.

"Temos que encarar e ganhar esse título que vai ser tão importante para a gente iniciar a temporada bem", disse.

O Atlético-MG vai entrar em campo pela primeira vez no ano no dia 18 de janeiro. O confronto será justamente contra o rival Cruzeiro, em duelo pela FC Series.