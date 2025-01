Gabriel Menino e Patrick são registrados no BID e já podem atuar pelo Atlético-MG

Nesta sexta-feira, o Atlético-MG postou em suas redes sociais que os jogadores recém-contratados Gabriel Menino e Patrick foram registrados no BID e já estão disponíveis para atuarem pelo time em 2025. Os atletas são donos dos contratos mais longos do clube, válidos até o final de 2028, com a possibilidade de extensão.

Os volantes foram as primeiras contratações da equipe mineira para o ano, envolvidos na venda do atacante Paulinho ao Palmeiras. Segundo o jornalista André Hernan, o Atlético-MG encaminhou a sua terceira contratação: o lateral-direito Natanael, de 23 anos, do Coritiba.

O Galo estreia na temporada contra o rival Cruzeiro, no dia 18 de janeiro, às 17h (de Brasília), pela FC Series, em Orlando, nos Estados Unidos.